2022-07-15 19:30:00 – 2022-07-16 02:00:00

Indre-et-Loire Saint-Aubin-le-Dépeint Sham’Rock Blues en concert dès 21h30 au stade et soirée dansante avec buvette, pizzas & salades. Sham’Rock Blues en concert dès 21h30 au stade et soirée dansante avec buvette, pizzas & salades. mairie.staubinledepeint@wanadoo.fr Sham’Rock Blues en concert dès 21h30 au stade et soirée dansante avec buvette, pizzas & salades. Mairie Saint-Aubin le Dépeint

