Concert de Shaka Ponk Théâtre Antique de Vienne Vienne, jeudi 25 juillet 2024.

Concert de Shaka Ponk Théâtre Antique de Vienne Vienne Isère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 20:00:00

fin : 2024-07-25

RPO et ZOUAVE présentent : Shaka Ponk The final fucked up tour !

EUR.

Théâtre Antique de Vienne Rue du Cirque

Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@theatreantiquedevienne.com



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération