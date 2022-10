CONCERT DE SERGENT GARCIA, 4 novembre 2022, .

CONCERT DE SERGENT GARCIA



2022-11-04 – 2022-11-04

EUR 17 Après avoir fêté ses 20 ans avec une tournée de 45 concerts, Sergent Garcia revient sur scène, mais cette fois avec la formule historique à 9 musiciens sur scène, en laissant totalement les machines dans le placard (le groupe vient de jouer devant plus de 30.000 personnes, invité spécialement par la direction culturelle de la ville de Mexico, Festival Tierra Beat).

Cela fait donc une vingtaine d’années que l’instigateur de la Salsamuffin, avec ce mot, condense le métissage qu’il a réalisé entre la rumba, le ska, le reggae, le dance hall et les rythmes latins et afro-antillais, venu de sa recherche quant aux héritages musicaux de pays comme le Mexique, Cuba et la Colombie, sans jamais perdre cette attitude punk du groupe des années 80 Ludwig Von 88.

Sergent Garcia enflamme L’Europe et l’Amérique, du Nord au Sud et a ouvert ses portes depuis “long time” à tous les côtés artistiques de son métier. Il a dirigé des festivals, a produit d’autres artistes, collaborés avec des Cypress Hill, Ojos de Brujo, Amadou & Mariam, Peret, La 33, Bomba Estereo, lancé la chanson « Abre los ojos » avec 14 chanteurs de la scène reggae espagnole dans une campagne contre l’intolérance, et va avec son voilier‐studio le Guakamayo, traverser l’Atlantique en 2020…

En même temps, il est devenu une référence pour de nombreux groupes et interprètes actuels qui reconnaissent qu’ils ont bu de son influence.

Vendredi 4 novembre 2022 à 20h à salle Georges Brassens.

Tarif : 17 euros.

+ d’infos :

0467 87 83 96

culture@ville-lunel.fr

+33 4 67 87 83 96

