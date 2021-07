La Grave La Grave Hautes-Alpes, La Grave Concert de Séraphine La Grave La Grave Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

La Grave

Concert de Séraphine La Grave, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, La Grave. Concert de Séraphine 2021-07-17 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-17 21:30:00 21:30:00 Refuge du Pic du Mas de la Grave Le Chazelet

La Grave Hautes-Alpes Lors de cette soirée au Refuge du Pic du Mas de La Grave, Séraphine et son accordéon vous feront voyager dans le monde entier avec son répertoire international. Vous profiterez aussi de l’apéro en extérieur, puis du repas en intérieur. dernière mise à jour : 2021-05-17 par

Refuge du Pic du Mas de la Grave Le Chazelet