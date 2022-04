Concert de sélection Versailles Live #3 Salle Delavaud, 20 mai 2022, Versailles.

Concert de sélection Versailles Live #3

Salle Delavaud, le vendredi 20 mai à 20:00

Malt Liquor Du rock, du hip hop, des influences psyché, les 4 amis niçois trouvent l’inspiration dans les classiques anglo saxons autant que dans les nouvelles vagues. Lignes de basses et riffs aériens au service d’une voix qui fait sa signature, le groupe alternatif cherche à faire transpirer ce qui les anime depuis le berceau Méduses C’est l’histoire d’un compositeur franco-chilien qui entre en contact avec une jeune chanteuse bourguignonne. Ce jour-là, Méduses est né. Le duo indie pop parvient à sculpter un univers poétique teinté de rêves et de mystère. Des mélodies ensorcelantes et des synthés atmosphériques, voilà la recette par laquelle Dora et Jean-Baptiste vous invitent à voyager Niam Niam est un duo partagean tout dans leur vie. De leur union se forme une pop française s’inspirant du monde environnant et de leurs états d’âmes. Ambre aux paroles et au chant et Nicolas à la composition musicale, mixage et mastering, ils créent leur univers en autoproduction

Entrée libre, bar et food truck

Pour ce troisième concert de sélection, venez départager Malt Liquor, Méduses et Niam qui s’affronteront sur scène pour gagner leur place en finale !

Salle Delavaud 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles



