Concert de sélection Versailles Live #2 Salle Delavaud Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Concert de sélection Versailles Live #2 Salle Delavaud, 22 avril 2022, Versailles. Concert de sélection Versailles Live #2

Salle Delavaud, le vendredi 22 avril à 20:00 Entrée libre, pass sanitaire exigé

Venez assister au deuxième concert de sélection Versailles Live et votez sur place pour propulser votre groupe préféré en finale ! Salle Delavaud 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T20:00:00 2022-04-22T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Salle Delavaud Adresse 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Salle Delavaud Versailles Departement Yvelines

Salle Delavaud Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Concert de sélection Versailles Live #2 Salle Delavaud 2022-04-22 was last modified: by Concert de sélection Versailles Live #2 Salle Delavaud Salle Delavaud 22 avril 2022 Salle Delavaud Versailles Versailles

Versailles Yvelines