Lagruère Lagruère Lagruère, Lot-et-Garonne Concert de Sébastien Parailloux et Célia Gapail Lagruère Lagruère Catégories d’évènement: Lagruère

Lot-et-Garonne

Concert de Sébastien Parailloux et Célia Gapail Lagruère, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Lagruère. Concert de Sébastien Parailloux et Célia Gapail 2021-07-11 – 2021-07-11 Église Saint-Juin Le Bourg

Lagruère Lot-et-Garonne Lagruère EUR 8 8 Concert à l’église de Saint Juin avec un Duo Acoustique inédit : Sébastien Parailloux (guitare) et Célia Gapail (chant).

C’est la rencontre de deux musiciens aux univers variés. De la chanson française aux influences bossa nova, maghrébine, arabe, en passant par l’occitan et le flamenco.

Le duo vous propose un voyage musical , mélange de saveurs empreintes de différentes couleurs.

Foyer Rural Lagruère

