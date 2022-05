Concert de saxophones “Sax à Quatre” Urçay Urçay Catégories d’évènement: Allier

Urçay Allier Urçay EUR 6 6 Le Club L’Arc en Ciel d’Urçay vous propose un concert de saxophones, le Samedi 14 Mai 2022, à 18h avec le groupe “Sax à Quatre”.

6€ l'entrée. +33 4 70 06 93 30

