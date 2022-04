Concert de saxophone à l’église Notre-Dame La Ferté-Milon et apéritif dînatoire : Adrien Amey La Ferté-Milon La Ferté-Milon Catégories d’évènement: 02460

Concert de saxophone à l’église Notre-Dame La Ferté-Milon et apéritif dînatoire : Adrien Amey La Ferté-Milon, 7 mai 2022, La Ferté-Milon. Concert de saxophone à l’église Notre-Dame La Ferté-Milon et apéritif dînatoire : Adrien Amey La Ferté-Milon

2022-05-07 – 2022-05-07

La Ferté-Milon 02460 La Ferté-Milon 15 15 Le concert d’Adrien ” SAXO SOLO ” composé pendant le confinement, sera joué en soutien à l’association Murs et Remparts du Patrimoine Milonais, pour permettre la réalisation de trois stages d’été, ” L’ART DU VITRAIL ET TAILLE DE PIERRE ” Adrien Amey a été premier prix de soliste au concours national de La Défense en 2004 et a été pendant presque 20 ans dans le Surnatural Orchestra Autour de braseros, nous vous attendons pour un apéritif-dînatoire au 13 rue du vieux marché. Réservation souhaitée, 06 88 56 79 82

