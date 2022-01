Concert de Saôn’aTe Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus Saône-et-Loire EUR Au programme de ce concert : Te Deum de Marc Antoine Charpentier, Magnificat d’Antonio Vivaldi pour les pièces principales .

Fondée dans les années 1980, Saônate, La Chorale de Tournus, comptant 35 membres, axe son répertoire sur le chant lyrique et traditionnel de la Renaissance à l’époque contemporaine.Elle est dirigée par Gregory Johnson, chef de chœur également des ensembles la Clunysia et membre du groupe vocal le Quatuor Marmont. francoise.bracconi@orange.fr +33 3 85 51 10 05 Au programme de ce concert : Te Deum de Marc Antoine Charpentier, Magnificat d’Antonio Vivaldi pour les pièces principales .

