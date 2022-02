Concert de SANSEVERINO Alençon, 12 mai 2022, Alençon.

Concert de SANSEVERINO Alençon

2022-05-12 20:30:00 – 2022-05-12

Alençon Orne

SANSEVERINO présente son dernier album, « Les deux doigts dans la prise » : un trio blues-rock-funk avec basse (François Puyalto), batterie (Stéphane Huchard), guitare-chant (Sanseverino). C’est un album, selon Sanseverino qui « laisse de la place aux instruments. »

Depuis ses premiers succès au début des années 2000, le chanteur a abordé bien des styles, signe de sa curiosité musicienne. Ses 2 albums précédents s’illustraient par des textes homogènes, les chansons de Béranger pour l’un, l’esthétique et l’univers du tango pour l’autre. Celui-ci est né de l’envie qu’avait SANSEVERINO d’arpenter d’autres lieux, d’autres pistes, d’autres sons en allant, entre autres, faire un tour du côté des sonorités funk et afrobeat. Tout en restant fidèle – bien sûr – à son univers de paroles, à sa seule façon d’écrire. Sur ses pistes pleines de sueur et de chaos, il chante ses coups de gueule, ses coups de tendresse. Avec des textes joliment ciselés sur du rock’n’roll. Du vrai.

SANSEVERINO présente son dernier album, « Les deux doigts dans la prise » : un trio blues-rock-funk avec basse (François Puyalto), batterie (Stéphane Huchard), guitare-chant (Sanseverino). C’est un album, selon Sanseverino qui « laisse de la place…

infos@laluciole.org +33 2 33 32 83 33 https://www.laluciole.org/

SANSEVERINO présente son dernier album, « Les deux doigts dans la prise » : un trio blues-rock-funk avec basse (François Puyalto), batterie (Stéphane Huchard), guitare-chant (Sanseverino). C’est un album, selon Sanseverino qui « laisse de la place aux instruments. »

Depuis ses premiers succès au début des années 2000, le chanteur a abordé bien des styles, signe de sa curiosité musicienne. Ses 2 albums précédents s’illustraient par des textes homogènes, les chansons de Béranger pour l’un, l’esthétique et l’univers du tango pour l’autre. Celui-ci est né de l’envie qu’avait SANSEVERINO d’arpenter d’autres lieux, d’autres pistes, d’autres sons en allant, entre autres, faire un tour du côté des sonorités funk et afrobeat. Tout en restant fidèle – bien sûr – à son univers de paroles, à sa seule façon d’écrire. Sur ses pistes pleines de sueur et de chaos, il chante ses coups de gueule, ses coups de tendresse. Avec des textes joliment ciselés sur du rock’n’roll. Du vrai.

Alençon

dernière mise à jour : 2022-01-12 par LA LUCIOLE