Paris

Le samedi 17 juin 2023

de 15h30 à 16h30

Tout public. gratuit

D'amours et d'exils, un voyage en Méditerranée : la chanteuse Sandra Bessis se produira en concert avec le violoniste Rachid Brahim-Djelloul Avec « d'amours et d'exils », Sandra Bessis continue de creuser le sillon dans lequel elle s'est engagée il y a près de trente ans. Ici elle trace la route avec son complice de longue date : Rachid Brahim-Djelloul au violon et à la voix. Et le public voyage au rythme des romances séfarades, arabo-andalouses ou kabyles, des chants grecs ou d'Asie mineure, des thèmes ottomans ou tsiganes, d'une danse arménienne… Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

Sandra Bessis

