Concert de Samhain avec la harpiste Camille Taezi Tréhorenteuc Tréhorenteuc Catégories d’évènement: Morbihan

TREHORENTEUC

Concert de Samhain avec la harpiste Camille Taezi Tréhorenteuc, 30 octobre 2022, Tréhorenteuc. Concert de Samhain avec la harpiste Camille Taezi

13 Rue de Brocéliande Maison des Sources Tréhorenteuc Morbihan Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande

2022-10-30 – 2022-10-30

Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande

Tréhorenteuc

Morbihan Le doux son de la harpe celtique vous accompagne en cette fin d’après-midi à la Maison des Sources. Camille Taezi est musicienne depuis l’âge de 8 ans, elle nous partage son univers onirique et féérique tout en douceur et en légèreté. À travers des reprises de musiques traditionnelles et contemporaines ainsi que des compositions, l’artiste vous entraine sur les routes de Brocéliande et de Bretagne.

Le tarif comprend le concert et une boisson. +33 6 21 96 05 35 https://www.taezi.com/ Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, TREHORENTEUC Autres Lieu Tréhorenteuc Adresse Tréhorenteuc Morbihan Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Ville Tréhorenteuc lieuville Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Departement Morbihan

Tréhorenteuc Tréhorenteuc Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trehorenteuc/

Concert de Samhain avec la harpiste Camille Taezi Tréhorenteuc 2022-10-30 was last modified: by Concert de Samhain avec la harpiste Camille Taezi Tréhorenteuc Tréhorenteuc 30 octobre 2022 13 Rue de Brocéliande Maison des Sources Tréhorenteuc Morbihan morbihan Tréhorenteuc

Tréhorenteuc Morbihan