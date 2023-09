Concert de salsa à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 15h30 à 16h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Dans le cadre du Festival Monte le Son, festival des bibliothèques de la Ville de Paris, la bibliothèque Andrée Chedid vous propose un concert de salsa. Le groupe SALSA Y SABOR, originaire du Venezuela et dirigé par Cuchy Almeida vous transportera sur des rythmes endiablés d’Amérique latine.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Cuchy Almeida qui dirige le groupe Salsa y sabor est né

au Venezuela, il a reçu une formation musicale à l’Ecole de Musique de Caracas. En arrivant à Paris en 1979, il joue aux côtés de Camilo Azuquita, los Machucambos, Son Caraibe et accompagne certains musiciens

de la « Fania All Stars ». Sa particularité est de jouer plusieurs instruments

à la fois, d’où son surnom « Le Pulpe ». Pour ce concert, Cuchy Almeida à la basse sera accompagné par Martin Fuenmmayor, trompettiste et chanteur. Vous pourrez aussi écouter Raphaël Mejias aux congas et Franklin Lozada au piano.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

©Salsa y Sabor