Après de longs mois d’absence suite à la crise sanitaire, venez retrouver l’Union Musicale Wattrelosienne à l’occasion de son traditionnel concert de Sainte Cécile, patronne des musiciens, dans la salle Roger Salengro à Wattrelos. (entrée gratuite, sans réservation) L’Orchestre d’Hamronie Junior du conservatoire assurera la première partie de concert. Une matinée musicale dirigée par Guénaël CATTELOIN. L’Union Musicale vous interprétera l’Ouverture “Coriolan” de Beethoven, Mont-Blanc de Otto Schwarz, Jurassic Park de John Williams et bien d’autres belles pièces encore, un moment familial à partager. Nouveauté : Pour cette remise en route des concerts vous pourrez déguster un café et/ou goûter de bonnes mini viennoiseries qui seront à disposition avant le concert dès 9h45. Dimanche 21 novembre 2021 à 10h30 Saller Roger Salengro, rue Emile Basly à Wattrelos Gratuit

