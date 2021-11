Villeneuve-d'Ascq Salle Debruyne Nord, Villeneuve-d'Ascq Concert de Sainte Cécile Salle Debruyne Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Concert de Sainte Cécile de la Philharmonie d’Ascq, le 5 décembre à 16h à la salle Debruyne (rue Delattre à Ascq – Face au stade de foot Beaucamp). Programme varié mettant à l’honneur la musique d’harmonie et en hommage à ceux qui nous ont quitté (trop rapidement) depuis notre dernier concert, il y a maintenant environ 2 ans. Port du masque et Pass sanitaire obligatoire…

Entrée libre sous condition du Pass Sanitaire et du port du masque en salle

2021-12-05T16:00:00 2021-12-05T17:30:00

