Concert de Sainte Cécile Manzat, 27 novembre 2021, Manzat. Concert de Sainte Cécile Manzat

2021-11-27 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-27 19:30:00 19:30:00

Manzat Puy-de-Dôme Manzat Concert de Sainte Cécile par l’orchestre d’harmonie, la chorale et l’ensemble Bassonrinette de l’Union Musicale en Combrailles. Le pass sanitaire et le masque obligatoires sont obligatoires. +33 6 33 12 58 28 http://umc.unionmusicale.com/ Manzat

dernière mise à jour : 2021-11-15 par Office de Tourisme des Combrailles

