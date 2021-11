Concert de Sainte-Cécile Lourdes, 14 novembre 2021, Lourdes.

Concert de Sainte-Cécile Espace Robert Hossein 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes

2021-11-14

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes

3ème édition du concert commun de la Sainte Cécile le dimanche 14 novembre à 16h00 à l’espace Robert Hossein à Lourdes.

Pour la troisième fois, les musiciens et chanteurs amateurs de Lourdes se retrouveront pour fêter ensemble la Sainte Cécile.

Traditionnellement, les différentes sociétés musicales de Lourdes fêtent séparément la Sainte Cécile en assurant l’animation musicale d’une messe à l’église paroissiale. Depuis plusieurs années, les travaux en cours les ont obligées à trouver une solution alternative.

Devant le succès rencontré par ce concert et la poursuite des travaux à l’église, l’Accordéon-club lourdais, le chœur de femmes Pyrénéa, les Chanteurs montagnards de Lourdes, et la toute jeune Alliance Musicale de Lourdes, née de la fusion, en septembre dernier, de l’Ensemble musical de Lourdes et l’Union musicale de Lourdes, ont décidé de se retrouver à nouveau pour proposer ce concert.

Comme les années précédentes, le concert est gratuit, avec libre participation au profit de l’association « Le toit du chœur » qui contribue à la restauration de l’église paroissiale

L’horaire habituel a été avancé pour la commodité de tous, en particulier des personnes âgées.

Un rendez-vous pour un moment de plaisir musical et de convivialité.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires, selon la réglementation en vigueur, pour la sécurité de tous.

A l’occasion de la Sainte Cécile, la ville de Lourdes propose un concert le dimanche 14 novembre 2021 à l’espace Robert Hossein !

+33 5 62 42 54 57

