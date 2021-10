Orléans eglise notre dame de consolation Loiret, Orléans Concert de Sainte Cécile eglise notre dame de consolation Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

eglise notre dame de consolation, le dimanche 14 novembre à 16:00

Concert de Sainte Cécile à l’église Notre dame de la Consolation à Orléans avec la participation du Quintet de Cuivres “Les Verres de Gris”

entrée libre avec pass sanitaire vigipirate

Par l’harmonie et les élèves de l’école de musique de Saran eglise notre dame de consolation rue du fg bannier orléans 45000 Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T16:00:00 2021-11-14T19:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T16:00:00 2021-11-14T19:00:00