Salle des fêtes de La Trimouille, le samedi 27 novembre à 20:30

Concert organisé par la lyre Trimouillaise et donné par son groupe d’animation musicale, La Lyre Txaranga, le samedi 27 novembre 2021, à 20h30, à la salle des fêtes de La Trimouille. Ce concert sera l’occasion pour La Lyre Txaranga d’une rétrospective sur les 20 dernières années de son répertoire.

Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire.

