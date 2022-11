Concert de Sainte Cécile Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13090

380 Avenue Wofgang Amadeus Mozart Conservatoire d'Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090

2022-12-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-03 20:00:00 20:00:00

Conservatoire d’Aix-en-Provence 380 Avenue Wofgang Amadeus Mozart

Aix-en-Provence

13090 EUR 5 5 *** 1ère Partie : Big Band 13

En première partie, nous invitons le BB13 qui vous fera vibrer autour

de grands succès du jazz, du swing et du blues.



*** 2nde Partie : Harmonie Municipale d’Aix-en-Provence

Cette année, le programme sera sous le thème : La Tête dans les Étoiles !

Le directeur musical de l’Harmonie d’Aix, Laurent Taillard, a élaboré

un programme de concert avec des morceaux connus (Star Wars, Disney),

Ce concert traditionnel dans la vie des musiques amateurs est un moment important dans la vie musicale associative. Cette année, le programme sera en deux partie : jazz avec le BigBand13 et « La Tête dans les Étoiles » avec l'Harmonie d'Aix-en-Provence.

