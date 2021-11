Thierville-sur-Meuse Thierville-sur-Meuse Meuse, Thierville-sur-Meuse CONCERT DE SAINTE-CÉCILE 2021 Thierville-sur-Meuse Thierville-sur-Meuse Catégories d’évènement: Meuse

CONCERT DE SAINTE-CÉCILE 2021
Salle des fêtes Rue Goubet
Thierville-sur-Meuse
2021-11-21 15:00:00

Thierville-sur-Meuse
Meuse

Thierville-sur-Meuse Meuse Thierville-sur-Meuse Meuse Après une trop longue attente l’HMT est de retour pour son concert de Sainte-Cécile !

Au programme, de la bonne musique, de la bonne humeur, et surtout de la joie de vous revoir et de partager un moment avec vous !!! +33 6 32 46 69 61 https://www.facebook.com/hmthierville © HMT

Salle des fêtes Rue Goubet
Thierville-sur-Meuse

