Concert de saenghwang par Kim Hyo-young Centre Cuturel Coréen, 30 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 30 mars 2022

de 19h00 à 20h00

gratuit

Le saenghwang, appelé aussi « instrument céleste », est un orgue à bouche aux sonorités aiguës, constitué d’un ensemble de tuyaux en bambou, dotés chacun d’une anche libre (qui résonne aussi bien par inspiration que par expiration) et posés sur une caisse à air. Il est le seul instrument coréen capable de produire trois notes en même temps.

Kim Hyo-young fait partie des joueuses de saenghwang les plus talentueuses de Corée. L’habilité avec laquelle elle tire de cet instrument à vent un son à la fois puissant et mystérieux est largement appréciée, et lui a valu de donner de nombreux concerts en solo, ainsi qu’avec divers ensembles tels que l’Orchestre de musique de chambre USP ou l’Ensemble orchestral Confluence. C’est une musicienne créative et éclectique qui brille aussi bien dans l’interprétation de pièces de musique traditionnelle que de ses propres compositions, et qui n’hésite pas à aborder tous les genres musicaux : classique, contemporain, compositions pour la danse, et bien d’autres.

Reconnue parmi les plus talentueux joueurs de saenghwang de Corée, Kim Hyo-young a su captiver le public de par son jeu habile et sincère, remettant cet instrument à l’allure mystérieuse sur le devant de la scène par l’interprétation de morceaux anciens et modernes. Interprète brillante, l’artiste perpétue non seulement la tradition du saenghwang en composant des mélodies qui lui sont destinées, mais cherche aussi à sortir du cadre par des mélanges de genres audacieux.

Ce concert sera composé de vidéos et morceaux joués en live, et contiendra des pièces anciennes, de nouvelles créations, ainsi que des morceaux commandés à la talentueuse compositrice Park Sun-young.

Une belle occasion de découvrir la captivante et harmonieuse musicalité du saenghwang, instrument que l’on a peu l’occasion d’écouter et de voir en France.

Kim Hyo-young s’est vu décerner en Corée plusieurs prix et distinctions, dont le Prix « Femmes de la Culture » qu’elle a remporté en 2013 dans la catégorie « Nouveau talent », ainsi que le Grand Prix KBS Musique traditionnelle (catégorie « Instruments à vent ») en 2015. En 2014, une sélection pour une résidence d’artiste à la Cité Internationale des Arts à Paris lui a permis de démarrer une carrière européenne, marquée notamment par deux invitations pour l’ouverture du Festival de Musique Coréenne de Francfort (Allemagne) en 2016 et 2017.

Kim Hyo-young a enregistré à ce jour trois albums : « Renaissance », « Deuxième renaissance, Hyang-ga » et « Troisième renaissance, Ryu », respectivement en 2009, 2011 et 2021. En parallèle de sa carrière musicale, elle est également enseignante invitée de saenghwang à l’Université des femmes de Sookmyung, à Séoul.

Centre Cuturel Coréen 20 rue la Boétie Paris 75008

Contact : 0147208386 info@coree-culture.org https://www.coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://twitter.com/KoreaCenterFR

Concert;Musique

Date complète :

2022-03-30T19:00:00+01:00_2022-03-30T20:00:00+01:00

Centre culturel Coréen