**Concert de Jae-won RYU (Haegeum), Hyeong-Suk KIM (Piri), Sun Hyuk RYU (percussionniste-UDU) et leur invitée, E’Joung-Ju (Geomungo)** Musicien très en vue en Corée du Sud dans le monde de la musique traditionnelle, Jae-Won RYU est un virtuose du haegeum. Pour son premier concert en France, Jae-won RYU sera entouré de trois autres musiciens pour offrir un voyage mélodique dans la musique traditionnelle coréenne. Le haegeum, instrument à cordes coréen traditionnel, a été introduit et utilisé pour la première fois sous la dynastie Goryeo. Doté d’un pouvoir expressif très délicat, il est fabriqué à partir des huit matériaux utilisés pour fabriquer des instruments de musique coréens. Le piri est un instrument à vent coréen composé d’une anche double (« seo ») et d’une perce cylindrique (« gwandae »). Il est souvent fabriqué avec du haejuk (bambou trouvé près de l’océan) ou un type de bambou appelé sinudae. Le geomungo est un instrument coréen de la famille des cithares constitué de seize frettes et six cordes en soie. Il est réputé pour son esthétique harmonieuse, la perfection de ses timbres, la variété de ses contrastes. **Organisé par Printemps coréen**

Entrée : 10 € / Pass vaccinal à présenter à l’entrée

Musique traditionnelle coréenne Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

