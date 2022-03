Concert de Ryon Billère, 16 avril 2022, Billère.

Concert de Ryon La Route du Son 51 allée Montesquieu Billère

2022-04-16 – 2022-04-16 La Route du Son 51 allée Montesquieu

Billère Pyrénées-Atlantiques Billère

16.99 16.99 EUR Depuis 2015, le groupe sillonne les salles et les festivals (+ de 200 concerts), pour partager ses inspirations poétiques, sincères et engagées. Portés par le charisme et la voix atypique de Cam, les 5 musiciens donnent vie à une musique positive et puissante, entre sonorités Reggae, Rock, Chanson ou même Pop.

Très influencé par le reggae solaire d’artistes comme Clinton Fearon ou Steel Pulse, le groupe s’inspire aussi beaucoup de l’énergie dégagée en live par les références françaises que sont Dub Inc et Naâman. Au niveau des textes on retrouve l’influence d’artistes comme Danakil, Zoufris Maracas ou encore Tryo. (…)

