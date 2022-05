Concert de rue : trois fois rien Briare Briare Catégories d’évènement: Briare

Loiret

Concert de rue : trois fois rien Briare, 24 juin 2022, Briare. Concert de rue : trois fois rien Briare

2022-06-24 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-24 17:15:00 17:15:00

Briare Loiret Le trio La Maraude investit le Clos des Bûchets pour son concert de rue Trois fois rien avec Justin Bonnet (chant), Xavier Fourniols et Florent Guillot (chant, beatbox), mise en scène Anabelle Stefani. Cette animation vous est proposée par Le Bureau du Classique et est soutenue dans le cadre du P.A.C.T. Concert de rue avec la trio La Maraude dans le quartier du Clos des Bûchets à Briare. communication@lebureauduclassique.fr Le trio La Maraude investit le Clos des Bûchets pour son concert de rue Trois fois rien avec Justin Bonnet (chant), Xavier Fourniols et Florent Guillot (chant, beatbox), mise en scène Anabelle Stefani. Cette animation vous est proposée par Le Bureau du Classique et est soutenue dans le cadre du P.A.C.T. culture70.fr

Briare

dernière mise à jour : 2022-05-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX

Détails Catégories d’évènement: Briare, Loiret Autres Lieu Briare Adresse Ville Briare lieuville Briare Departement Loiret

Briare Briare Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briare/

Concert de rue : trois fois rien Briare 2022-06-24 was last modified: by Concert de rue : trois fois rien Briare Briare 24 juin 2022 Briare Loiret

Briare Loiret