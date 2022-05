concert de rue : Hot Rod 56

concert de rue : Hot Rod 56, 24 août 2022, . concert de rue : Hot Rod 56

2022-08-24 – 2022-08-24 GRATUIT – Tout public – Sans réservation Hot Rod 56 puise ses influences dans la musique des années 50 : celle d’Eddie Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley et autre Chuck Berry…

Remontez le temps à bord de leur bolide au moteur gonflé par quelques reprises intemporelles et par des compositions qui n’ont pas à rougir devant leurs aînées. GRATUIT – Tout public – Sans réservation Hot Rod 56 puise ses influences dans la musique des années 50 : celle d’Eddie Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley et autre Chuck Berry…

Remontez le temps à bord de leur bolide au moteur gonflé par… GRATUIT – Tout public – Sans réservation Hot Rod 56 puise ses influences dans la musique des années 50 : celle d’Eddie Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley et autre Chuck Berry…

Remontez le temps à bord de leur bolide au moteur gonflé par quelques reprises intemporelles et par des compositions qui n’ont pas à rougir devant leurs aînées. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville