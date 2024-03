Concert de Ronan Gourlaouen Café-poème Livraisemblable Douarnenez, dimanche 17 mars 2024.

Dialogues vagabonds un chanteur et son régisseur s’interrogent… pourquoi l’un chante, et l’autre pas ? Deux personnages s’expliquent, s’interpellent, oscillant entre chansons (compositions et reprises), jeu théâtral et improvisations gestuelles…

Ronan Gourlaouen ose enfin le mélange des genres, l’aboutissement d’une dizaine d’années d’explorations.

Entrée participation libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 19:00:00

fin : 2024-03-17

Café-poème Livraisemblable 60 rue Jean Jaurès

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne livraie.dz@gmail.com

