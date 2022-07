Concert de Roland Bernard et le Ukuloops Band, et bal Ballan-Miré, 23 juillet 2022, Ballan-Miré.

Roland Bernard troque sa basse contre un ukulélé et nous propose son one-man-band à base de popopop, de pédale de loops et autre sample. Au programme, des reprises allant de Manu Chao à Gainsbourg, en passant par Britney Spears, The Clash, System of a down, Stupeflip, Brassens, les Bérus etc… Il pourrait même y avoir un petit Mc Solaar qui traîne dans un coin.

+33 2 47 80 10 00 https://www.mairie-ballan-mire.fr/Actualites-page-d-accueil/Un-ete-a-Beauverger

