MJC Claude Nougaro, le dimanche 12 juin à 16:00

L’archéologue Copince Copince a retrouvé les traces de Rock the cavern, un trio d’ados “préhistos” au paléolithique. Les fouilles à Glastonbury ont révélé, sur bandes en peau de serpent, onze chansons pionnières du rock’n’grotte, et d’autres précieux indices. Cyril Maguy, en trio guitare, basse, batterie, fait résonner l’âge de pierre.

Gratuit

MJC Claude Nougaro 16 rue des Récollets, 86500 Montmorillon

2022-06-12T16:00:00 2022-06-12T17:30:00

