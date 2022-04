Concert de Rock – La Halle Gourmande Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Concert de Rock – La Halle Gourmande Biscarrosse, 9 avril 2022, Biscarrosse. Concert de Rock – La Halle Gourmande Biscarrosse

2022-04-09 – 2022-04-09

Biscarrosse Landes Pour fêter sa réouverture la Halle Gourmande vous propose un show Rock le samedi 09 Avril à partir de 19h avec le groupe biscarrossais TI’N’KO. Possibilité de se restaurer sur place, tapas, assiettes de charcuterie & fromage, pâtes fraîches, bruschettas.. La Halle Gourmande vous attend nombreux !!! Plus d’informations au 06 46 14 53 78 Pour fêter sa réouverture la Halle Gourmande vous propose un show Rock le samedi 09 Avril à partir de 19h avec le groupe biscarrossais TI’N’KO. Possibilité de se restaurer sur place, tapas, assiettes de charcuterie & fromage, pâtes fraîches, bruschettas.. La Halle Gourmande vous attend nombreux !!! Plus d’informations au 06 46 14 53 78 +33 6 46 14 53 78 Pour fêter sa réouverture la Halle Gourmande vous propose un show Rock le samedi 09 Avril à partir de 19h avec le groupe biscarrossais TI’N’KO. Possibilité de se restaurer sur place, tapas, assiettes de charcuterie & fromage, pâtes fraîches, bruschettas.. La Halle Gourmande vous attend nombreux !!! Plus d’informations au 06 46 14 53 78 pxhere

Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Ville Biscarrosse lieuville Biscarrosse Departement Landes

Biscarrosse Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Concert de Rock – La Halle Gourmande Biscarrosse 2022-04-09 was last modified: by Concert de Rock – La Halle Gourmande Biscarrosse Biscarrosse 9 avril 2022 Biscarrosse Landes

Biscarrosse Landes