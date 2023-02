Concert de Rock/Jazz Auxerre Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne EUR Les élèves et les enseignants du département Musique Amplifiées et Improvisées du Conservatoire Musique et Danse d’Auxerre monteront sur scène pour montrer le fruit de leur travail depuis la rentrée. Une façon d’exercer les élèves à l’expérience du concert avec un public et des conditions d’artistes en représentation. Ce sera l’occasion de découvrir, pour certains, les tubes de la culture Rock ou, pour d’autres, les grands standards du jazz. Venez les soutenir et les encourager au club du Silex! https://www.lesilex.fr/evenement/on-the-rock-jazz-again-3/ Le club du Silex 7 Rue de l’Île aux Plaisirs Auxerre

