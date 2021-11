Rochecorbon Rochecorbon Indre-et-Loire, Rochecorbon Concert de rock hors-piste avec le groupe THE VANILLE Rochecorbon Rochecorbon Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Rochecorbon Indre-et-Loire

Thé Vanille, c'est le groupe local qui ne se fixe aucune limite. Thé Vanille affiche un rock qui aurait subi de multiples opérations et d'étranges mutations. On y entend une succession d'histoires polysémiques, ambiguës, comme un miroir déformant de notre monde. Leur rock est vivant, aussi vivant qu'une langue peut l'être, un rock qui rentre parfois en contradiction avec les codes du genre, mais qui devient leur plus fort atout. Thé Vanille est gage de résistance au rock codifié, parfois désuet, qui a déserté depuis longtemps nos autoradios. C'est à Rochecorbon qu'ils viendront promouvoir la sortie automnale de leur premier album FIGURE 26.

Pass sanitaire obligatoire

+33 2 47 52 50 20
http://vodanum.festik.net/

