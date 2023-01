Concert de rock garage en co-plateau Auxerre Auxerre Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne Auxerre Yonne 10 10 EUR Guadal Tejaz : lourd, intense, tranchant, traversé de larsens et de bourdons électriques, son post-punk aux effluves toxiques se débat dans une boue noise sombre, bilieuse et inquiétante. Au milieu de cette messe noire et crasseuse, ordonnée par le duo basse-batterie, émerge la voix violemment habitée du chanteur et guitariste Morgan. Suivi d’un groupe de rock sorti des entrailles de l’underground français pour composer Irnini Mons. Un co-plateau à découvrir au Silex ! GUADAL TEJAZ + IRNINI MONS Grande salle – Le Silex 7 Rue de l’Île aux Plaisirs Auxerre

