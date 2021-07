Quiberville Quiberville Quiberville, Seine-Maritime Concert de rock en terrasse Quiberville Quiberville Catégories d’évènement: Quiberville

Concert de rock en terrasse Quiberville, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Quiberville. Concert de rock en terrasse 2021-07-02 19:30:00 – 2021-07-02 22:30:00 Hôtel Restaurant l’Huîtrière 90 Rue de la Saâne

L'huîtrière vous propose un concert rock'n'roll avec Neo and the Winks dès 19h30, avec bien sûr restauration sur place. Barbecue prévu en terrasse !

huitriere.quiberville@wanadoo.fr +33 2 35 83 02 96 http://www.hebergementdieppe.fr/

