Concert de Robin McKelle Eygalières, 29 juin 2022, Eygalières.

Concert de Robin McKelle

Espace Étienne Vatelot Avenue de la Lèque Eygalières Bouches-du-Rhône

2022-06-29 20:30:00 – 2022-06-29

Espace Étienne Vatelot Avenue de la Lèque

Eygalières

Bouches-du-Rhône

Eygalières

Auteure-compositrice avisée et chanteuse puissante, Robin McKelle a depuis longtemps trouvé un espace où se croisent la soul, le jazz, la pop, le gospel, le blues et le fameux « American Songbook ». Dans ses performances live, elle dégage l’âme d’une chef de bande digne de la période « Rat Pack ». Alors que les comparaisons avec Ella Fitzgerald sont courantes en raison de sa voix d’alto chaleureuse, ses premières influences étaient principalement Aretha Franklin, Tina Turner et Janis Joplin.



Une soirée dans le cadre des Capitales Départementales de la Culture, avec le soutien du Département des Bouches-du-Rhône, et la Ville d’Eygalières.



Marseille Jazz des Cinq Continents

Dans le cadre du Festival Jazz des 5 continents, un concert de Robin McKelle est donné à Eygalières le 29 juin.

mairie.eygalieres@wanadoo.fr +33 4 90 95 91 01 http://mairieeygalieres.com/fichiers-journal/journal-218.pdf

