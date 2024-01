Concert de ROBIN MAXIME Église Notre-Dame Talant, dimanche 11 février 2024.

Concert de ROBIN MAXIME Église Notre-Dame Talant Côte-d’Or

Robin Maxime, guitariste virtuose doté d’une profonde sensibilité, donne des concerts de guitare classique et espagnole à travers toute la France et vous entraîne dans de merveilleux voyages musicaux.

Chefs d’œuvre de la guitare espagnole, incontournables de la guitare sud-américaine… Fermez les yeux et partagez un moment les émotions et nuances intenses, puissantes ou délicates des plus grands compositeurs… Tarrega, Barrios, Bach, Albeniz, Zequinha Abreu, Sanz…

Un cocktail détonnant de fougue, de joie, de tango et de douceur !

www.robinmaxime.fr EUR.

Église Notre-Dame 34-36 Rue Longe l’Église

Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Début : 2024-02-11 17:00:00

fin : 2024-02-11



