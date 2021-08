Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg CONCERT DE ROBERDAM Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

CONCERT DE ROBERDAM 2021-08-28 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-28 22:30:00 22:30:00 place Malleray Centre socioculturel

Sarrebourg Moselle

Sarrebourg Moselle Sarrebourg Roberdam sera de retour sur scène, en version acoustique, samedi 28 août 2021, à 20h00, au centre socioculturel de Sarrebourg. Aoraki assurera la 1ère partie. Au programme : des chansons anciennes, des chansons toutes neuves, des chansons tout simplement.

Roberdam gratte, il chante, il siffle, il bouscule, il rit. Pass sanitaire obligatoire. Adulte :5€ – gratuit pour les moins de 18 ans. Informations et réservations : 06 81 99 60 45 +33 6 81 99 60 45 Fred A dernière mise à jour : 2021-08-06 par

