Concert de Rix et Wonderland | Lembarzique Lembarzique Café Lembras, vendredi 8 novembre 2024.

Lembarzique Café 31 route de Perigueux Lembras Dordogne

Après des années de tournée avec des groupes de funk, R!X lance son nouveau projet NOOBA, explorant de nouvelles voies avec une touche plus personnelle. Entre le soul-funk et sa propre vision de la musique pop, il cherche à créer un son nouveau et frais pour faire vibrer votre âme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-08 21:30:00

fin : 2024-11-08

Lembarzique Café 31 route de Perigueux

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L'événement Concert de Rix et Wonderland | Lembarzique Lembras a été mis à jour le 2024-10-07

