Concert de Rien Virgule et performance de Patrick Deletrez Saint-Macaire, 26 mars 2022, Saint-Macaire.

Concert de Rien Virgule et performance de Patrick Deletrez Rue de Verdun Chapelle des Ursulines Saint-Macaire

2022-03-26 – 2022-03-26 Rue de Verdun Chapelle des Ursulines

Saint-Macaire Gironde Saint-Macaire

EUR 10 Le Petite Populaire vous propose une soirée tout en musique à la Chapelle des Ursulines de Saint-Macaire avec, au programme :

Concert de Rien Virgule : objet rock non aligné, dont les synthétiseurs médusants, batterie horizontale et teigne, voix féminine hiératique dont on peine à décider si elle est incendiaire ou glacée, froissent et dévoient de conserve poèmes étranges et structures pop. Le 3ème album “La consolation des violettes” vient de paraitre et se classe directement dans les meilleurs albums 2021 de musique aventureuse.

Les Imachinasons de Patrick Deletrez : sculptures musicales ou machines à sons, créées principalement à partir de matériaux de récupération. Elles s’animent, s’activent sous les touches du piano de Patrick Deletrez, exceptionnel.

+33 9 63 53 81 23

Rien Virgule

Rue de Verdun Chapelle des Ursulines Saint-Macaire

