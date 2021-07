Laroque Laroque Hérault, Laroque CONCERT DE RICHARD BRUERE-DAWSON Laroque Laroque Catégories d’évènement: Hérault

Laroque

CONCERT DE RICHARD BRUERE-DAWSON Laroque, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Laroque. CONCERT DE RICHARD BRUERE-DAWSON 2021-07-03 – 2021-07-03

Laroque Hérault Dans le cadre paisible de l’Eglise Sainte-Madeleine de Laroque, l’artiste Richard Bruère-Dawson vous emporte dans un voyage musical agrémenté de chant et de piano. Dans le cadre paisible de l’Eglise Sainte-Madeleine de Laroque, un concert de l’artiste Richard Bruère-Dawson vous est proposé. +33 6 11 14 44 66 Dans le cadre paisible de l’Eglise Sainte-Madeleine de Laroque, l’artiste Richard Bruère-Dawson vous emporte dans un voyage musical agrémenté de chant et de piano. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Laroque Étiquettes évènement : Autres Lieu Laroque Adresse Ville Laroque lieuville 43.92265#3.72337