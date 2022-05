CONCERT DE RESTITUTION – MUSICIENS DU TERRITOIRE ET MUSICIENS DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO Kanfen Kanfen Catégories d’évènement: Kanfen

Kanfen Moselle Kanfen Plus de soixante musiciens amateurs du territoire de la CCCE ont participé aux répétitions pour préparer ce concert inédit. Issus des écoles de musique de Cattenom Loisirs Culture, de l’école de musique municipale d’Hettange-Grande et de l’Association Jeunesse des 3 Villages, ils se sont retrouvés pour travailler le répertoire lors de répétitions encadrées par les musiciens professionnels de l’O.S.D.. Âgés de 9 à 70 ans ces musiciens amateurs n’ont pas ménagé leurs efforts pour se montrer à la hauteur d’une production qui les associera à des musiciens professionnels de l’O.S.D. et pour laquelle, ils seront placés sous la baguette de Zahia ZIOUANI.

Le répertoire s’articulera autour du thème de la « Danse » avec notamment un arrangement spécialement réalisé à cette occasion de la « Danse Bacchanale » de Camille Saint Saëns. accueil@cc-ce.com +33 3 82 82 05 60 https://www.ccce.fr/ Rue de Hettange-Grande Gymnase Communautaire Kanfen

