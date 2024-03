CONCERT DE RESTITUTION DU STAGE DE CHANTS OCCITANS – ASSOCIATION LES ARTS DU CHANT salle Colucci Bourgs sur Colagne, dimanche 21 avril 2024.

CONCERT DE RESTITUTION DU STAGE DE CHANTS OCCITANS – ASSOCIATION LES ARTS DU CHANT salle Colucci Bourgs sur Colagne Lozère

Dimanche 21 Avril 2024 à 15h30, salle Colucci au Monastier (entrée libre)

CONCERT de RESTITUTION du STAGE de CHANTS OCCITANS animé par Anne Enjalbert.

Très attachée à la fonction sociale du chant traditionnel et titulaire du Diplôme d’Études Musi…

Dimanche 21 Avril 2024 à 15h30, salle Colucci au Monastier (entrée libre)

CONCERT de RESTITUTION du STAGE de CHANTS OCCITANS animé par Anne Enjalbert.

Très attachée à la fonction sociale du chant traditionnel et titulaire du Diplôme d’Études Musicales en

musiques traditionnelles « spécialité chant », Anne transmet le chant au Centre Occitan des Musiques et

Danses Traditionnelles de Toulouse, ainsi qu’à des publics variés, au cours de stages ou d’interventions

en milieu scolaire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 15:30:00

fin : 2024-04-21 18:30:00

salle Colucci Le Monastier

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie

L’événement CONCERT DE RESTITUTION DU STAGE DE CHANTS OCCITANS – ASSOCIATION LES ARTS DU CHANT Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2024-03-11 par 48 OT Gévaudan Destination