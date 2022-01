Concert de reprises de Maurice Mac-Nab Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’évènement: Cher

2022-03-05 – 2022-03-05

Saint-Satur Cher Saint-Satur Amag’ART vous propose un concert de reprises de Maurice Mac-Nab interprété par Stéphane Branger. Possibilité d’assiette sur place, sur réservation préalable. Stéphane Branger chante Maurice Mac-Nab le samedi 5 mars au Café de l’Union. +33 6 63 22 76 34 Amag’ART vous propose un concert de reprises de Maurice Mac-Nab interprété par Stéphane Branger. Possibilité d’assiette sur place, sur réservation préalable. ©AD2T

