Concert baroque : le titre d'un roman très musical de l'écrivain Cubain Alejo Carpentier sonne comme la promesse d'une générosité expressive et d'un foisonnement émotionnel sans limites. Des façades de Borromini aux sculptures du Bernin, de l'intensité dramatique à la foi exaltée, l'esprit théâtral de la Contre-Réforme conquiert une grande partie de l'Europe, révolutionnant l'écriture musicale. Berceau de l'opéra, l'Orfeo de Monteverdi voisine avec l'exotisme fantasmé des Indes galantes de Rameau, la complexité franco-flamande du langage d'Arcaldet, les déchirants chromatismes de Sigismondo d'India, la prodigalité lyrique de Draghi, la dramaturgie condensée de Ribayaz, la profondeur spirituelle de Giorgi. Un florilège exceptionnel, sur l'une des périodes les plus inventives de l'histoire de la musique. Concert gratuit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

