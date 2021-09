Concert de rentrée | Guillaume Tourniaire, Orchestre Dijon Bourgogne & Chœur de l’Opéra de Dijon Dijon, 18 septembre 2021, Dijon.

EUR 0 0 Quelles que soient les contradictions du « long XIXe siècle », entre poussée scientiste et enchantement romantique, il fut assurément un âge d’or de la scène lyrique européenne. La finesse littéraire de Massenet, attentif aux mythes et légendes; la vivacité rythmique et solaire de Bizet, qui fascina Nietzsche; la mélancolie effusive de Donizetti, qui eût fait chanter les arbres et les roches; la puissance du drame vériste portée au triomphe par Mascagni; l’universalité passionnelle captée par Puccini dans l’hommage à la vie artistique qu’est La Bohême; le combat de Gounod avec l’ampleur métaphysique de Faust; l’ampleur sans égale et le tragique du drame verdien… C’est l’univers même concentré sur la scène, et dans une formule de Balzac : « Quel opéra qu’une tête d’homme » ! Évènement organisé dans le cadre des Journées du patrimoine, avec le soutien de la Ville de Dijon.

