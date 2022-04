Concert de René Jacobs à la Philharmonie Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert de René Jacobs à la Philharmonie Philharmonie de Paris, 16 juin 2022, Paris. Le jeudi 16 juin 2022

de 20h30 à 22h20

. payant Cat.5 : 20 EUR Cat.4 : 32 EUR Cat.6 : 10 EUR Cat.1 : 72 EUR Cat.2 : 62 EUR Cat.3 : 47 EUR

Le grand haendélien René Jacobs, accompagné du Freiburger Barockorchester, son collaborateur de longue date, interprète une partition fondamentale du genre de l’oratorio, Israël en Égypte, lors d’un concert le 16 juin. Le grand haendélien René Jacobs, accompagné du Freiburger Barockorchester, son collaborateur de longue date, interprète une partition fondamentale du genre de l’oratorio, Israël en Égypte. Israël en Égypte tient dans l’œuvre de Haendel une place un peu particulière : entièrement écrit sur des textes sacrés (ce sera aussi le cas de Messiah deux ans plus tard), il était destiné à être représenté dans des théâtres, ce qui désarçonna le public de l’époque de la création. En outre, il manifeste un penchant particulièrement marqué vers une vocalité chorale, les chœurs excédant en nombre, et de loin, les arias et duos. Cette écriture opulente participe à faire de la partition une œuvre prenante, qui évoque des grands moments du récit biblique (les plaies d’Égypte, le passage de la mer Rouge) avec un réalisme vivide. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22790 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430772042

© Philippe Matsas Haendel / Israël en Égypte / Freiburger Barockorchester – Zürcher Sing-Akademie – René Jacobs

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris Departement Paris

Philharmonie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert de René Jacobs à la Philharmonie Philharmonie de Paris 2022-06-16 was last modified: by Concert de René Jacobs à la Philharmonie Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris 16 juin 2022 Paris Philharmonie de Paris Paris

Paris Paris