Concert de René Daudan Médiathèque CCTA La Sereine Précy-sous-Thil, vendredi 15 mars 2024.

René Daudan Barde anachronique paysan poête auteur compositeur interprète, présentera son nouveau spectacle J’vous ai apporté mes chansons .

Il coupe les alexandrins en 4 pour en faire des triolets et joue à la guitare. Il sera accompagné par Alain Morize à l’accordéon et par Aymeric Legouge à la guitare percussions et chant.

Un spectacle généreux, profondément terrien, poétique, vigoureux et doux, mais aussi de complicité entre René Daudan et ses amis les gens du pays . Il portera l’énergie calme de la terre au rythme des saisons sous la magie des mots semés jour après jour pour en récolter des chansons.

René Daudan chante sa terre et ce voyage qui va de l’homme à l’homme, de Jeannette à Nestor Makno en passant par la Bruyère. En complément de son vaste répertoire, il chante aussi Gaston Couté, poète et chansonnier français du début du vingtième siècle, libertaire, antimilitariste, beauceron…

Il suffit de se laisser porter par la magie des mots et de la musique pour redemander encore un peu de poésie…ce concert promet de l’émotion

Une divine surprise pour celles et ceux qui le découvrent !

A l’issue du spectacle René Daudan dédicacera ses livres et CD.

Entrée libre.

Programmé dans le cadre du Printemps des Poètes. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15 20:30:00

Médiathèque CCTA La Sereine 6 Rue du Serein

Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@ccterres-auxois.fr

