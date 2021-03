Concert de Renan Luce, 29 mai 2021-29 mai 2021, Chauffailles.

Concert de Renan Luce 2021-05-29 20:30:00 – 2021-05-29 ECB – Espace Culturel du Brionnais 2 Rue Gambetta

Chauffailles Saône-et-Loire

L’auteur de chansons-portraits aux airs espiègles et buissonniers («La Lettre», «Les Voisines», «Monsieur Marcel», «Repenti»… ) présente aujourd’hui un autre visage, brut et nu.

Pour porter ses textes, puisés dans les émotions de ses dernières années, Renan Luce a fait appel à sa musique de cœur, celle de la chanson orchestrale des années soixante qui a marqué son enfance et ne l’a plus quitté.

Sur scène, c’est accompagné de quatre musiciens qu’il dévoile son nouvel album et réarrange quelques-uns de ses anciens morceaux, où les notes de piano, violon, orgue Hammond, contrebasse, dansent sur la poésie de ses mots.

Renan Luce : chant, guitares – Christophe Cravero : piano, violon – Xavier Tribolet : orgue Hammond, accordéon – Oliver Smith : contrebasse – Mathieu Gayout : batterie. Production : 3C.

L’auteur de chansons-portraits aux airs espiègles et buissonniers («La Lettre», «Les Voisines», «Monsieur Marcel», «Repenti»… ) présente aujourd’hui un autre visage, brut et nu.

Pour porter ses textes, puisés dans les émotions de ses dernières années, Renan Luce a fait appel à sa musique de cœur, celle de la chanson orchestrale des années soixante qui a marqué son enfance et ne l’a plus quitté.

Sur scène, c’est accompagné de quatre musiciens qu’il dévoile son nouvel album et réarrange quelques-uns de ses anciens morceaux, où les notes de piano, violon, orgue Hammond, contrebasse, dansent sur la poésie de ses mots.

Renan Luce : chant, guitares – Christophe Cravero : piano, violon – Xavier Tribolet : orgue Hammond, accordéon – Oliver Smith : contrebasse – Mathieu Gayout : batterie. Production : 3C.