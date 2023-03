Concert de Raphael Fays Cinéma Eden, 14 mars 2023, Monségur Monségur.

Concert de Raphael Fays

7 rue porte du Dropt Cinéma Eden Monségur 33580 Cinéma Eden 7 rue porte du Dropt

2023-03-14 19:00:00 – 2023-03-14 23:00:00

Cinéma Eden 7 rue porte du Dropt

Monségur

33580

Monségur

12 12 EUR Raphaël Fays, virtuose de la guitare, formé au classique et au jazz dès son plus jeune âge, est l’un des guitaristes de jazz manouche les plus renommés.

Il est aussi l’un des meilleurs interprètes français de flamenco, genre qu’il maîtrise au point d’avoir élaboré sa propre technique de jeu au plectre.

Le concert commencera avec une ouverture des classes Jazz du collège Eleanor de Provence, qui laisseront place à ce virtuose accompagné de José Palomo aux percussions.

+33 5 56 61 82 91 OMCL

Christian BEAUDIN

Cinéma Eden 7 rue porte du Dropt Monségur

dernière mise à jour : 2023-02-23